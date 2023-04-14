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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пользователи Twitter не разделили позицию Байдена по поддержке Украины
Люди справедливо считают, что Байден поддерживает американский ВПК, а не Украину.
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Чем больше времени идёт, тем чаще в различных сегментах Сети звучат предположения о том, что проект Украины для нынешнего президента США Джо Байдена и его семьи является чем-то личным. В самом деле: Байден, будучи тогда вице-президентом США, принимал активное участие в событиях 2013—2014 года на Украине, открыто поддерживая собравшихся тогда на известной площади в Киеве.

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К чему это всё привело, мы прекрасно знаем: к трагедии двух братских народов и продолжающимся сейчас уничтожением Украины как государства. А сегодня Байден, находясь с визитом в Ирландии, в очередной раз заявил о том, что некие абстрактные «мы» вместе «за свободу против тирании» и против «российской жестокой и агрессивной войны», поддерживая «храбрый народ Украины».

Пользователи Twitter, в котором глава американского государства разместил данное сообщение, мягко говоря, не разделили порыв Байдена. Одни пишут, что Байден на самом деле поддерживает не Украину, а интересы военно-промышленного комплекса, который сейчас в невероятных количествах отправляет вооружения Киеву. Другие называют Байдена самого тем ещё «тираном», третьи и вовсе не понимают, каким образом США могут изменить ход событий на Украине. Наконец, люди опасаются, что администрация Байдена с его политикой приведут США к Третьей мировой войне.

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Как видим, реальность потихоньку «бьёт» по американскому гражданину, и наверняка не последнюю роль в этом сыграла недавняя нашумевшая утечка документов из Пентагона, в которых указано реальное (а не пропагандистское) положение дел в российско-украинском конфликте, и в подлинности которых у экспертов, в том числе американских, особенно на фоне истерики властей в США, нет никаких сомнений.

#россия #сша #украина #политика
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