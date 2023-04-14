Потому что за всё платят Штаты с Европой.

На сегодняшний день ни для кого, наверное, не должен стать открытием тот факт, что Украина практически полностью находится на содержании своих спонсоров из коллективного Запада. США и ЕС, не считаясь с мнением своих граждан, которым хотелось бы вкладывания денег в свои собственные экономики, перечисляют десятки миллиардов долларов Украине в качестве финансовой помощи, и ещё примерно столько же в качестве военно-материальной помощи — в виде военной техники, боеприпасов, наёмников, обучения и прочего.

реклама

На фоне всего этого очевидно, что как государство Украина уже давно коллапсировала под тяжестью боевых действий, вот только признать это психологически не могут ни на Украине, ни в США, ни в ЕС. Исключением, как оно нередко бывает, решил стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прямо назвавший Украину несуществующим государством в финансовом плане.

Как справедливо отметил Орбан, Европа оплачивает украинские пенсии, систему здравоохранения, образование и в целом бюджетный сектор, и бесконечно это продолжаться не может. Как только США и ЕС прекратят финансирование Украины, конфликт, по мнению Орбана, тут же закончится. Орбан не стал уточнять, чем он при этом закончится, но расклад при этом более чем очевиден.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо понимать, что Орбан не является пророссийским политиком. Он, как и положено нормальному политику, ратует за интересы своей собственной страны, которая также вынуждена отдавать часть денег в «общак», который потом расходуется на непонятные цели.