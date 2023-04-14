На сегодняшний день ни для кого, наверное, не должен стать открытием тот факт, что Украина практически полностью находится на содержании своих спонсоров из коллективного Запада. США и ЕС, не считаясь с мнением своих граждан, которым хотелось бы вкладывания денег в свои собственные экономики, перечисляют десятки миллиардов долларов Украине в качестве финансовой помощи, и ещё примерно столько же в качестве военно-материальной помощи — в виде военной техники, боеприпасов, наёмников, обучения и прочего.
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На фоне всего этого очевидно, что как государство Украина уже давно коллапсировала под тяжестью боевых действий, вот только признать это психологически не могут ни на Украине, ни в США, ни в ЕС. Исключением, как оно нередко бывает, решил стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прямо назвавший Украину несуществующим государством в финансовом плане.
Как справедливо отметил Орбан, Европа оплачивает украинские пенсии, систему здравоохранения, образование и в целом бюджетный сектор, и бесконечно это продолжаться не может. Как только США и ЕС прекратят финансирование Украины, конфликт, по мнению Орбана, тут же закончится. Орбан не стал уточнять, чем он при этом закончится, но расклад при этом более чем очевиден.
Необходимо понимать, что Орбан не является пророссийским политиком. Он, как и положено нормальному политику, ратует за интересы своей собственной страны, которая также вынуждена отдавать часть денег в «общак», который потом расходуется на непонятные цели.