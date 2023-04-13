Интересная версия. А, главное, очень убедительная (нет).

Российские специальные службы, а также сотрудники ЧВК «Вагнер» активно пользуются различными геймерскими средствами, чтобы распространять пророссийскую информацию. По крайней мере, в это свято верит президент Microsoft Брэд Смит, заявивший об этом в рамках организованного порталом Semafor международного экономического саммита.

реклама

Насколько известно Смиту, российские спецслужбы и «вагнеровцы» предпринимают попытки внедрения в геймерские сообщества, в том числе в различные Discord-чаты, чтобы затем пользоваться этим в выгодных для России целях.

На каком основании Смит полагает, что речь идёт об агентах российской разведки и сотрудниках ЧВК «Вагнер», а не просто о полезных «болванчиках» из числа сочувствующих российской стороне, неясно. Очевидно, что версия с разведчиками и членами прославившейся на весь мир ЧВК выглядит более романтично и, по-видимому, убедительно.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Данный комментарий Смита наиболее любопытен в свете того, что недавние нашумевшие утечки «секретной информации» из Пентагона были обнаружены именно на одном из игровых Discord-серверов. Вероятно, западному обывателю пытаются вложить в головы «правильную» мысль о том, что утечка, в которой рассказывается об аховом положении Украины в текущем конфликте — это не слив тайной информации из Пентагона, а фейк российских спецслужб.