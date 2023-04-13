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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Microsoft считает, что российские спецслужбы и сотрудники ЧВК «Вагнер» внедряются в геймерские сообщества
Интересная версия. А, главное, очень убедительная (нет).
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Российские специальные службы, а также сотрудники ЧВК «Вагнер» активно пользуются различными геймерскими средствами, чтобы распространять пророссийскую информацию. По крайней мере, в это свято верит президент Microsoft Брэд Смит, заявивший об этом в рамках организованного порталом Semafor международного экономического саммита.

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Насколько известно Смиту, российские спецслужбы и «вагнеровцы» предпринимают попытки внедрения в геймерские сообщества, в том числе в различные Discord-чаты, чтобы затем пользоваться этим в выгодных для России целях.

На каком основании Смит полагает, что речь идёт об агентах российской разведки и сотрудниках ЧВК «Вагнер», а не просто о полезных «болванчиках» из числа сочувствующих российской стороне, неясно. Очевидно, что версия с разведчиками и членами прославившейся на весь мир ЧВК выглядит более романтично и, по-видимому, убедительно.

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Данный комментарий Смита наиболее любопытен в свете того, что недавние нашумевшие утечки «секретной информации» из Пентагона были обнаружены именно на одном из игровых Discord-серверов. Вероятно, западному обывателю пытаются вложить в головы «правильную» мысль о том, что утечка, в которой рассказывается об аховом положении Украины в текущем конфликте — это не слив тайной информации из Пентагона, а фейк российских спецслужб.

#microsoft #россия #боевые действия #чвк "вагнер"
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