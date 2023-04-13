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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Бразилии призвал членов БРИКС и развивающиеся страны отказаться от доллара
Дедолларизация не просто идёт, она летит с первой космической скоростью.
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Процесс дедолларизации, которому самими же Соединёнными Штатами с их недальновидной политикой был придан колоссальный импульс ускорения весной прошлого года, идёт уже не просто семимильными шагами, а даже быстрее. Всё больше неаффилированных с Западом стран заявляют о готовности торговать в национальных валютах, а отдельные руководители этих стран и вовсе не скрывают своих планов по созданию условий для коллапса долларовой гегемонии в мире.

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Сегодня к числу сторонников дедолларизации присоединился президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе своего государственного визита в Китай. По словам Лула да Силвы, страны БРИКС и развивающеся государства должны отказаться от использования доллара в международной торговле и начать рассчитываться в своих национальных валютах. Большие надежды на этот процесс глава бразильского государства возлагает именно на группу БРИКС, членами которой помимо Бразилии являются Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Лула да Силва призвал членов БРИКС разработать свою альтернативную валюту, которая бы использовалась в межгосударственных расчётах.

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Необходимо отметить, что на самом деле процесс создания резервной валюты БРИКС уже идёт, и в качестве определения её ценности будут учитываться совокупные экономические мощности входящих в состав данного объединения государств. Также следует помнить, что членами БРИКС в будущем хотят стать Саудовская Аравия, Иран, Аргентина и даже Турция. Все эти государства являются одними из крупнейших экономик в своих регионах.

#финансы #экономика #бразилия #брикс #дедолларизация
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