Мира по Оруэллу хотят. Понимать надо.

О том, что Евросоюз выделит из Европейского фонда, будто в насмешку называемого фондом мира, миллиард евро на компенсацию странам-членам данного политико-экономического объединения стоимости боеприпасов, переданных Украине, было известно уже сравнительно давно. Сегодня Совет ЕС утвердил данное решение.

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Из него следует, что европейским странам будет возмещена стоимость либо уже переданных Украине боеприпасов, либо меняющихся приоритетов при заказах новых боеприпасов. Примечательно, что изначально планировалось выделить средства в размере двух миллиардов евро, однако из-за позиции Франции, которая хочет пролоббировать интересы своих оружейных компаний (к вопросу о том, в качестве чего европейцы воспринимают Украину), удалось согласовать лишь половину от запланированной суммы.

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Важно понимать, что Украина сейчас полностью — как в экономическом, так и в военном смысле — находится на содержании коллективного Запада и вынуждена делать то, что ей говорят спонсоры. Трагедия, но идти на реалистичные переговоры на Украине по-прежнему не желают, считая себя слишком гордыми для этого. При этом оказывать сопротивление за чужой счёт и чужим оружием гордость почему-то не мешает.