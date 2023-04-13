До конца года собираются выпустить сто таких базовых станций.

Сложившаяся геополитическая ситуация, продемонстрировавшая крах идеи глобализации и обнажившая необходимость государств максимально самостоятельно обеспечивать свои потребности хотя бы в ключевых сферах, вынудила Россию активнее заниматься локализацией производства всего, что только можно. Ещё три года назад в России был создан проект создания отечественной базовой станции связи стандарта 5G, и вот, сегодня Фонд Национальной технологической инициативы, который содействовал «Сколтеху» при создании данного проекта, сообщил о завершении работы: первая партия российских базовых станций связи стандарта 5G уже готова и будет применена при комплектации «пилотной» сети.

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Как сообщается, российская базовая станция от «Сколтеха» полностью соответствует международным стандартам 3GPP и OpenRAN, поддерживает основные технологии пятого поколения связи, а также обеспечивает мобильный интернет на скорости до 1,4 Гбит/c, работая в частотном диапазоне 4,4—4,99 ГГц.

Стоит отметить, что в мире 5G строится в частотном диапазоне 3,4—3,8 ГГц. В России же данный диапазон, считающийся золотой серединой между скоростью доступа и зоной покрытия, используется в военных целях, и о его передаче в гражданское пользование речи пока не идёт. В свою очередь, это означает, что с частотным диапазоном в 4,4—4,99 ГГц на покрытие того же пространства будет требоваться больше базовых станций, что увеличит стоимость данного процесса и, как следствие, повысит стоимость услуг сотовых операторов.

О массовом внедрении отечественной базовой станции 5G речи пока не идёт: до конца года собираются произвести и включить в сеть сто базовых станций, организовав первые (пилотные) зоны в 2023—2024 годах, что критически мало и медленно, учитывая, что в мире 5G уже давно используется и имеет колоссальную зону покрытия.

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Насколько базовая станция от «Сколтеха» на самом деле отечественная, из официальных источников неизвестно. Разработчик оперирует обобщёнными терминами и сообщает, что в станции применён собственный «программно-аппаратный комплекс, отвечающий современным требованиям отрасли». Неофициальные источники же утверждают, что в данной станции как минимум применяются процессоры Intel, что, в общем-то, неудивительно, учитывая, что отечественных аналогов нет и не предвидится. Производиться данные станции при этом действительно будут в России.