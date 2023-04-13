История с тем, как передать Украине ещё больше российских денежек, продолжается. Сегодня глава НАК «Нафтогаз» Алексей Чернышов сообщил о том, что Арбитраж Третейского суда в Гааге «обязал» Россию компенсировать украинской нефтегазовой компании утрату активов в Крыму на сумму в $5 миллиардов.
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Как сообщает Чернышов, в эту сумму входит компенсация за утраченные газопроводы, буровые установки, административные здания и даже собственный флот компании. Решение гаагским судом было принято вчера, 12 апреля.
В Кремле данное известие прокомментировали, назвав его «новым», и заявив, что российские юристы проанализируют его и примут решение о дальнейших действиях.
Наверное, правильным будет всё-таки компенсировать убытки, но только при условии юридического признания Украиной (а следом за ней — и всех остальных государств) Крыма, а теперь ещё и четырёх новых регионов, территорией России. А то как-то странно получится: Украина требует компенсации за активы на территории, которую считает Украиной.