Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Еврокомиссии сочли, что замороженные активы ЦБ РФ придётся вернуть владельцу
Но только после окончания конфликта. Хотя при чём здесь он, непонятно совершенно.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Не секрет, что после начала специальной военной операции и последовавших за ней беспрецедентных санкций Евросоюз пошёл на совершенно безбашенные меры, заморозив даже активы Центрального банка России. Как только западные «партнёры» не планировали распорядиться чужими деньгами: дошло даже до того, что их захотели использовать для финансирования Украины и передать и в качестве своеобразных «репараций» на восстановление государства. Впрочем, не всё так просто: как сообщает немецкая газета Die Welt, юристы Еврокомиссии сочли невозможным такое применение замороженных средств и заявили, что после окончания конфликта деньги придётся вернуть владельцу.

реклама

Как отмечается, хоть желание взять и фактически украсть чужие деньги, передав их другому государству, и велико, но с юридической точки зрения это невозможно. Обойти юридические ограничения предлагается посредством вложения замороженных средств в европейские государственные облигации, а процент с дохода по ним направлять на восстановление Украины. Как сообщается, доходность по еврооблигациям составляет около 2,6 % в год.

Очевидно, что при такой доходности передача средств на восстановление Украины даже при идеальном сценарии (сохранении ЕС) займёт несколько десятилетий, если не веков.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Необходимо понимать также и формально невидимую сторону данного вопроса. А именно — изменившееся к коллективному Западу отношение не только в России, но и в странах Азии и глобального Юга. Сейчас все увидели, что при любом действии, которое в ЕС сочтут недопустимым (а таким действием может стать что угодно), их размещённые в ЕЦБ деньги находятся под угрозой, и их нужно как можно быстрее оттуда выводить.

#финансы #россия #санкции #экономика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские компании в марте увеличили закупки оборудования с Тайваня на 42,6%
Китайские власти осудили решение Японии ограничить поставки оборудования в КНР
Президент Франции считает, что союзничество с США не равно вассалитету
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Давний союзник США планировал тайно поставить России 40 тысяч ракет, снаряды и порох - BM
3
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
159
10 полезных программ, которые нужны на каждом компьютере с Windows 10 и Windows 11 в 2023 году
11
Cyberpunk 2077 RT Overdrive - тесты самой оптимизированной игры в мире с трассировкой пути
64
9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть
34
Тайвань, Китай и США — что происходит и есть ли опасность войны
2
Зарабатываем в Steam: фарм кейсов в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
4
Какими были СЖО в недавние времена
13
Репортаж с выставки Expo Electronica 2023
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)
3

Сейчас обсуждают

Пудин Пудин
16:07
Биткойн это золото цифровой
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
Johan_888
15:58
nvidia следит за пользователями.
Большинство владельцев видеокарт GeForce RTX используют трассировку лучей и DLSS – данные NVIDIA
Юрий Сахно
15:55
Купившие по 35к будут вырывать волосы из паха вместе с прибором когда BTC упадëт до 10k так ещё и кредит надо будет отдавать
Почему Биткоин продолжает расти, и когда за 1 монету будут давать 50 000 долларов
Роман Ильягулов
15:53
Самоубывцы усих краiн, гоп до кучи😂😂😂😂
Какой процессор купить, если вы хотите собрать ПК на базе видеокарты GeForce RTX 4090
Mur
15:52
У тебя!
За ВСУ в роли дальнобойных снайперов "выступают" бывшие украинские биатлонистки
RangerXP
15:45
Там между Растеризацией и RT разница небольшая, не всегда увидишь, а уж между RT и PT (Path Tracing) и того меньше!
Более 1 000 000 сайтов на WordPress взломали за 5 лет через плагины и темы
vitosol
15:42
Плохому танцору и шули мешают!
Арестович: украинское наступление готово на 90%, но прямо сейчас нельзя наступать из-за "погоды"
Mur
15:39
Это ты про "Эспрессо" или "Громадьске"?
ФБР предупреждает: никогда не заряжайте свои устройства от общедоступных USB-портов для зарядки
Михаил Васильев
15:36
https://steamworkshopdownloader.io/ я моды через этот сайт скачивал или подобный) их много)
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Михаил Васильев
15:36
https://steamworkshopdownloader.io/ я моды через этот сайт скачивал или подобный) их много)
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем