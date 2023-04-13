Но только после окончания конфликта. Хотя при чём здесь он, непонятно совершенно.

Не секрет, что после начала специальной военной операции и последовавших за ней беспрецедентных санкций Евросоюз пошёл на совершенно безбашенные меры, заморозив даже активы Центрального банка России. Как только западные «партнёры» не планировали распорядиться чужими деньгами: дошло даже до того, что их захотели использовать для финансирования Украины и передать и в качестве своеобразных «репараций» на восстановление государства. Впрочем, не всё так просто: как сообщает немецкая газета Die Welt, юристы Еврокомиссии сочли невозможным такое применение замороженных средств и заявили, что после окончания конфликта деньги придётся вернуть владельцу.

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Как отмечается, хоть желание взять и фактически украсть чужие деньги, передав их другому государству, и велико, но с юридической точки зрения это невозможно. Обойти юридические ограничения предлагается посредством вложения замороженных средств в европейские государственные облигации, а процент с дохода по ним направлять на восстановление Украины. Как сообщается, доходность по еврооблигациям составляет около 2,6 % в год.

Очевидно, что при такой доходности передача средств на восстановление Украины даже при идеальном сценарии (сохранении ЕС) займёт несколько десятилетий, если не веков.

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Необходимо понимать также и формально невидимую сторону данного вопроса. А именно — изменившееся к коллективному Западу отношение не только в России, но и в странах Азии и глобального Юга. Сейчас все увидели, что при любом действии, которое в ЕС сочтут недопустимым (а таким действием может стать что угодно), их размещённые в ЕЦБ деньги находятся под угрозой, и их нужно как можно быстрее оттуда выводить.