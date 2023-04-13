А что, если оно станет российско-турецким, в МИД Украины предпочитают не думать.

Представители киевской «власти» продолжают делать заявления, которые не способствуют единственно верному решению — переговорам, а лишь усугубляют, на радость американо-европейским спонсорам, и без того критическую ситуацию для Украины. В частности, за последний год в Киеве сделали массу заявлений, убеждающих лишь в одном: всерьёз говорить с этими людьми не о чем. Вот и сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позволил себе предложить сделать Чёрное море аналогом Балтийского — то есть, «морем НАТО».

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По мнению Кулебы, Североатлантическому альянсу необходимо «исправить ошибки прошлого» и сделать решительные шаги навстречу принятию Украины в данный военно-политический блок, что позволит сделать акваторию Чёрного моря демилитаризованной.

Каким образом вступление Украины в НАТО сделает Чёрное море демилитаризованным, и что вообще в представлении Кулебы есть «демилитаризация», известно, пожалуй, только ему. В Кремле данные заявления уже прокомментировали, отметив, что НАТО и демилитаризация — понятия взаимоисключающие.

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Как видим, украинские руководители не оставляют попыток втянуть Североатлантический альянс в конфликт уже напрямую, без ширм и масок, как это происходит сейчас. Что это будет значить для дальнейшей жизни в северном полушарии Земли, в Киеве, по всей видимости, не задумываются.