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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Официально: анонсирован сериал по «Гарри Поттеру» с новыми актёрами
«Движуха» с производством и показом растянется на 10 лет, как предполагают сами авторы.
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HBO Max и Discovery+ объединились в единый стриминговый сервис Max, в рамках продвижения которого был официально представлен сериал по «Гарри Поттеру». Есть даже первый тизер с той самой музыкой, но без реальных кадров.

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Сообщается, что новый сериал в подробностях адаптирует книги основной серии, а само шоу будет находиться в стадии производства и показа аж 10 лет. Сюжет каждого из сезонов будет посвящён одной книге.

Актёры на главные роли планируются другие, что было и так ожидаемо. Ещё известно, что сама Джоан Роулинг одобрила проект и выступит его продюсером. Адептам «отмен по Twitter» посвящается.

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Дата запуска сериала пока не установлена, первые подробности и список актёров обнародуют как-нибудь потом.

#кино #сериалы
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