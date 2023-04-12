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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин отметил развитие российской космической отрасли
При этом добавив, что надо развиваться и дальше.
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Хотя Россия после распада СССР и на фоне появления новых игроков на космической арене утратила свой безусловный статус одной из двух главных космических держав, а количество запусков ракет сегодня столь незначительное, что каждый воспринимается как мини-праздник, в целом процесс развития данной отрасли продвигается. В частности, сегодня во время посвящённого Дню космонавтики торжественного вечера президент России Владимир Путин отметил «последовательное наращивание» потенциала российской космической отрасли.

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Путин отметил предоставленную ему сегодня руководителем Роскосмоса статистику о том, что впервые за всю новейшую историю России удалось добиться показателя в 100 безаварийных космических пусков подряд. Глава государства заявил, что это очень хороший показатель, но при этом отметил, что необходимо «покорять новые рубежи» и в целом развиваться дальше.

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Сейчас российская космическая программа в основном сосредоточена на обеспечении функционирования МКС, а также на заметно участившихся запусков спутников военного назначения. Планы, впрочем, перед Роскосмосом поставлены амбициозные: нарастить количество запусков спутников к 2030 году до 365 в год, а также потихоньку выйти из проекта МКС и начать конструировать полностью российскую орбитальную станцию.

#россия #роскосмос #промышленность #космическая промышленность
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