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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона считает, что у Украины достаточно средств для проведения контрнаступления
А вот утечка из того же Пентагона с главой ведомства не согласна.
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Представители американского военного и политического руководства давно не отличаются последовательностью в своих действиях, однако сегодняшнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина может быть одним из наиболее показательных. Как известно, недавно западные журналисты наткнулись на утечку данных из Пентагона касательно российско-украинского конфликта, из которых следует, что ситуация у ВСУ аховая, и ничего позитивного для украинской стороны в запланированном контрнаступлении не светит. Теперь же Остин заявил, что у Украины достаточно средств для проведения контрнаступления.

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Глава американского оборонного ведомства отметил, что западные партнёры предоставили Украине достаточное количество вооружений и подготовили «огромное количество» военнослужащих. Остин добавил, что украинский генштаб разработал «прекрасный план» наступления, но в его детали Пентагон якобы не посвящён.

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Поверить в то, что в США не осведомлены во все до единой детали грядущего украинского контрнаступления, конечно, невозможно. В любом случае, согласно различной поступающей информации, «контрнаступ» намереваются начать либо уже на этой неделе, либо после очередной встречи на натовской базе Рамштайн в Германии в конце апреля, либо уже в мае, когда почва окончательно будет готова к подобной операции.

#сша #украина #боевые действия
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FelsheR-BAN100801
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Имхо уважаемый это у тебя поворот не туда со слаями из древних карт и многопроцовыми мамами на древних камнях. Это безусловно интересно, но на деле никто после выхода новых видюх не бежал за старыми.....
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FelsheR-BAN100801
20:07
Во-во, у меня 100500 ядерный компьютер, а условный 5600х у соседа его рвет!))
Развитие игровых ПК: поворот не туда ( и уже давно)
Pasha Ghjutd
20:07
Сам лично ходил считал?не обкакался пока считал?
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Люцифер Денница
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ЛОшарий шокер тя натянет
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Mur
20:03
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Серегарус
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опять???
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grom9000
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Ахаха ))) Обосрался, весь в говне сидит, но строит из себя Бонапарта ))) Чистая баба с отшибленным мозгом ))
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