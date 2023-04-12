А вот утечка из того же Пентагона с главой ведомства не согласна.

Представители американского военного и политического руководства давно не отличаются последовательностью в своих действиях, однако сегодняшнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина может быть одним из наиболее показательных. Как известно, недавно западные журналисты наткнулись на утечку данных из Пентагона касательно российско-украинского конфликта, из которых следует, что ситуация у ВСУ аховая, и ничего позитивного для украинской стороны в запланированном контрнаступлении не светит. Теперь же Остин заявил, что у Украины достаточно средств для проведения контрнаступления.

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Глава американского оборонного ведомства отметил, что западные партнёры предоставили Украине достаточное количество вооружений и подготовили «огромное количество» военнослужащих. Остин добавил, что украинский генштаб разработал «прекрасный план» наступления, но в его детали Пентагон якобы не посвящён.

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Поверить в то, что в США не осведомлены во все до единой детали грядущего украинского контрнаступления, конечно, невозможно. В любом случае, согласно различной поступающей информации, «контрнаступ» намереваются начать либо уже на этой неделе, либо после очередной встречи на натовской базе Рамштайн в Германии в конце апреля, либо уже в мае, когда почва окончательно будет готова к подобной операции.