В России в продажу поступили новые кроссоверы Geely Icon, которые официально не входят в линейку автопроизводителя на рынке в стране. По предварительным данным, цены на данные машины стартуют от 2,3 млн рублей.
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На данный момент покупатели могут заказать только кроссоверы только в одной модификации — с 1,5-литровой 177-сильной бензиновой «турботройкой», которая работает в паре с роботизированной коробкой передач и задним приводом.
Geely Icon будет оснащаться цифровой приборной панелью диагональю 10,25 дюйма (мультимедийная система такого же размера), светодиодной оптикой, панорамной крышей с люком, парктрониками, камерами кругового обзора и другими «плюшками».
В Китае Geely Icon пережил первый рестайлинг ещё в июле прошлого года. Внешне автомобиль практически не изменился, но получил более современный салон и новый четырёхцилиндровый бензиновый турбомотор BHE15, который был разработан совместным предприятием Volvo и Geely — Aurobay.
Также у себя на родине Icon может оснащаться гибридной силовой установкой (такие версии называются MHEV), в которых бензиновый ДВС работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором.