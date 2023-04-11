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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин сообщил об установлении ЧВК «Вагнер» контроля над более чем 80 % Бахмута
Включая все стратегически важные локации.
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Эпопея с тем, что в учебники истории попадёт как Артёмовская наступательная операция, подходит к своему логическому завершению. Сегодня основатель ведущей основные штурмовые действия ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских сил находится уже более 80 % города Бахмут (он же Артёмовск).

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Как отметил Пригожин, под контролем России сейчас находятся все административные центры, заводы и фабрики города — иными словами, все важные с военной и стратегической точек зрения локации населённого пункта.

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В настоящий момент происходит додавливание засевшего в западных районах Бахмута противника и укрепление флангов вокруг города. Согласно комментарию Пригожина, ведение флангами было передано Минобороны.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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