Эпопея с тем, что в учебники истории попадёт как Артёмовская наступательная операция, подходит к своему логическому завершению. Сегодня основатель ведущей основные штурмовые действия ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских сил находится уже более 80 % города Бахмут (он же Артёмовск).
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Как отметил Пригожин, под контролем России сейчас находятся все административные центры, заводы и фабрики города — иными словами, все важные с военной и стратегической точек зрения локации населённого пункта.
В настоящий момент происходит додавливание засевшего в западных районах Бахмута противника и укрепление флангов вокруг города. Согласно комментарию Пригожина, ведение флангами было передано Минобороны.