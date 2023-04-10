Демократия. Понимать надо.

Хотя во всём прогрессивном мире атомная энергетика считается наиболее перспективной из числа условно «традиционных», власти Германии, которые представляют интересы производителей солнечных панелей и «ветряков», с этим мнением не согласны, ускоренными темпами выводя свои атомные электростанции из эксплуатации. О том, что в эту субботу, 15 апреля, в Германии остановят последние три АЭС, сообщило издание Der Spiegel.

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По словам министра экономики и проблем изменения климата ФРГ Роберта Хабека, отказ Германии от атомной энергетики «необратим», и никакие возражения этому не помешают. По мнению Хабека, строительство новых АЭС в Европе в итоге всегда выливалось в «экономическое фиаско».

Примечательно, что Der Spiegel приложил в свою новостную заметку статью, из которой следует, что 65 % немцев в той или иной степени были за то, чтобы атомная энергетика в Германии сохранилась, и лишь 26 % поддерживали решение властей об отказе от АЭС. Отмечается, что даже внутри партии «Зелёных», члены которой не отличаются вменяемостью и сохранением связи с реальностью, уровень поддержки отказа от атомной энергетики составляет всего 56 %.

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Таким образом, в государстве, считающем себя демократическим и убеждающем в этом других, открыто игнорируется мнение абсолютного большинства граждан по ключевым вопросам развития государства. Впрочем, при администрации Шольца это уже стало системой: министр иностранных дел Анналена Бербок, например, ещё в прошлом году говорила, что её не волнует мнение своих собственных избирателей касательно вовлечённости немецкого правительства в поддержку Украины: исполнять свои обязательства перед Киевом Берлин будет невзирая на отсутствие на то поддержки внутри страны. Почему представители политического класса Германии для этого используют деньги налогоплательщиков, а не свои собственные зарплаты — вопрос риторический.