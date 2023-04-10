Не секрет, что российские автопроизводители свято верили в то, что европейские автоконцерны даже в страшном сне не покинут российский рынок, на который сами же с удовольствием и пришли, поскольку заменить его нечем. В связи с этим отечественные автозаводы продолжали импортировать огромное количество узлов и компонентов, из-за чего уровень локализации автопрома в России продолжал находиться на небезопасном уровне. Реальность прошлого года показала, что полное отсутствие политического суверенитета европейских государств привело к уходу из России известных мировых автомобильных брендов и перерезанию поставок комплектующих.
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Под удар, в частности, попали антиблокировочные системы (АБС) тормозов, являющиеся одним из ключевых элементов безопасности в современных автомобилях. Как результат — на время в России разрешили выпускать автомобили без АБС, но очевидно, что долго так продолжать делать нельзя из тех же соображений безопасности. И вот, европейские АБС в российских машинах стали активно заменять на китайские, а затем заявили о подготовке отечественного аналога.
О том, что в этом году начнётся выпуск полностью российской АБС, в феврале заявлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Сегодня же стало известно, что соответствующая система уже успешно проходит испытания в условиях сурового якутского климата на автомобилях Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel.
За разработку и производство российской АБС отвечает НПП «Итэлма», специализирующееся на электронике для машиностроения.