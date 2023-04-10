Это если кто до сих пор не понимает, как с разрушенными аэродромами у Украины ещё летает авиация.

«Туман войны», окутавший большую часть событий в рамках специальной военной операции, приводит к тому, что на массу вопросов трудно найти внятные и убедительные ответы. В числе таких вопросов, например, факт того, что спустя 13,5 месяцев боевых действий у Украины ещё осталась авиация и места, с которых она может взлетать. Учитывая удары по военным аэродромам и постоянное сбивание авиации ВСУ средствами российской ПВО, данное обстоятельство действительно вызывает недоумение.

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И если с самолётами всё понятно: их Украине массово передавали и продолжают передавать спонсоры из стран восточной Европы, то вот с аэродромами всё куда интереснее. Сегодня в украинских «пиабликах» в Telegram, а оттуда уже в российских «пабликах», появились видеоролики, в которых военнослужащие ВСУ демонстрируют взлёт истребителей Су-27 и МиГ-29 с обычных автомобильных дорог, используя их как импровизированные взлётно-посадочные полосы.

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Строго говоря, ничего нового лётчики ВВС ВСУ не делают: использование обычных дорог для целей авиации — это вполне естественное явление. Советские/российские самолёты рассчитаны на подобные условия эксплуатации, а многие военные эксперты утверждают, что при необходимости современные истребители можно запускать даже с грунтовых импровизированных «аэродромов».