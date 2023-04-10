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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Минобороны сообщило о возвращении из плена 106 российских военнослужащих
На каких условиях происходил обмен, не уточняется.
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В любых боевых действиях неизбежно происходит процесс пленения военнослужащих противоборствующих государств. Сколько всего военнослужащих ВС РФ попали в плен, официально неизвестно, но частота обменов и количество обмениваемых свидетельствуют о том, что их, мягко говоря, немало. В частности, сегодня Минобороны России сообщило, что в результате переговорного процесса с территории Украины удалось вернуть 106 российских военнослужащих.

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Все возвращённые из плена военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение, а сейчас им уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Как уточняет Минобороны, в плену военнослужащим грозила смертельная опасность.

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В каком формате происходила передача российских военнопленных, и если их обменивали на украинских военнопленных, то в каком соотношении, не уточняется. Важно понимать, что так называемый обменный фонд у России гораздо выше, поэтому страна может позволить себе вызволять своих бойцов из плена даже на заведомо «невыгодных» условиях. Вообще, в данном вопросе не может быть «выгодных» или «невыгодных» условий, ведь речь идёт о жизнях и здоровье людей.

#россия #украина #боевые действия
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