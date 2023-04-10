Объяснение из разряда «лишь бы отстали».

Российская валюта за последние пару месяцев резко ослабла в сравнении с той стоимостью, которую она имела летом—осенью прошлого года. По отношению к американской валюте рубль обвалился уже до 82 рублей за доллар, а по отношению к европейской — уже до 89 рублей за евро. Это является самым негативным показателем с апреля прошлого года. Поскольку экономика — мягко говоря, не самая хорошо изученная дисциплина в российском обществе, представители экономического блока правительства и Центробанка могут делать различные заявления, которые будут звучать убедительно. В частности, сегодня зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин уточнил, по какой причине национальная валюта так ослабла по отношению к валютам зарубежным.

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Причин на то, как оно часто бывает, несколько. Во-первых, по словам Заботкина, ослабление рубля связано с проседанием экспортной выручки в начале текущего года. В дальнейшем, считает Заботкин, «динамика будет более гладкой», не уточняя, динамика будет в сторону дальнейшего ослабления или всё же укрепления рубля.

Во-вторых, считает Заботкин, ослабление рубля вызвано восстановлением динамики импорта, в результате чего возникает спрос на иностранные валюты.

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Стоит понимать, что курс рубля — это до сих пор один из самых болезненных статистических показателей для среднестатистического гражданина. Прекрасно осознавая зависимость России от импортных товаров, потребители справедливо считают, что ослабление рубля — это отрицательное явление, ведь из-за этого дорожает вся импортная техника. ЦБ же, понимая, что существуют ещё и экспортёры, которые продают товары в валюте, а внутри страны платят зарплаты и налоги уже в рублях, и им выгоден максимально «слабый» курс. Как итог — необходимо соблюдать некий баланс, а он, согласно мнениям экспертов, равен примерно 65 рублям за одного вечнозелёного президента.