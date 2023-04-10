Украинская энергосистема по неназываемой российским Минобороны причине уже забыла, что такое массированные удары крылатыми ракетами, и стремительно восстанавливается. Следствием этого восстановления является не только стабильное электроснабжение внутри страны, со всеми вытекающими из этого последствиями для фронта, но и возможность возобновления экспорта электроэнергии в Европу. О том, что был проведён первый аукцион по распределению «пропускной способности междгосударственных сетей» для экспорта 11 апреля электроэнергии в Молдову, сообщила компания «Укрэнерго».
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Как уточняется, итогом аукциона стало распределение 330 МВт (из возможных 650 МВт) пропускной способности в данном направлении. Сегодня же состоится аукцион, в рамках которого распределят 80 МВт мощности в направлении Польши. Наконец, идёт согласование возможности возобновления экспорта в Словакию.
При этом «Укрэнерго» отмечает, что из-за боевых действий существуют постоянные риски, поэтому поставки электроэнергии за рубеж пока осуществляются только по краткосрочным контрактам.