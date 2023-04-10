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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сергей Гармаш подтвердил, что у «Чебурашки» будет продолжение
На случай, если предыдущих заявлений создателей фильмы было недостаточно.
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Семейный фильм «Чебурашка», который в начале этого года побил все рекорды российского кинопроката за всю его историю, получит продолжение. Пару месяцев назад об этом сообщали непосредственно создатели ленты, теперь же данную информацию подтвердил народный артист России Сергей Гармаш, исполнивший в «Чебурашке» роль садовника Гены.

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По словам Гармаша, успех «Чебурашки» был неожиданным, и на вопрос «Будет ли продолжение?» есть только один ответ — «Будет».

К сожалению, никакими деталями сиквела Гармаш не поделился, сославшись на то, что продолжение фильма пока находится на ранних стадиях производства, и говорить о нём пока попросту нечего. Очевидно, что выход продолжения в прокат — это вопрос не одного года.

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Напомним, что «Чебурашка» вышел первого января, быстро став самым кассовым фильмом за всю историю современного российского кинопроката. Важно понимать, что успехом картина обязана не в последнюю очередь фактом ухода всех западных кинокомпаний с российского рынка, в результате чего у «Чебурашки» в новогодний период практически не было конкурентов. Изменится ли ситуация к моменту выпуска сиквела — вопрос, на который пока никто не может дать ответ.

#кино #чебурашка #отечественное кино
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