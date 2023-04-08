И повторил мантру про «закрепление завоеваний».

В коллективном Западе продолжают проводить политику, которую будущие историки наверняка окрестят полностью шизофренической, поскольку одни заявления полностью противоречат другим. С одной стороны, отдельные представители западных стран призывают Россию к переговорам по Украине, с другой же выставляют неадекватные требования и заявляют о недопустимости прекращения огня в текущих условиях.

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Вот и госсекретарь США Энтони Блинкен, являющийся плоть от плоти неоконсерватором и «ястребом», заявил, что хоть прекращение огня на Украине и звучит как некая привлекательная и в целом хорошая идея, но в текущих условиях это недопустимо, поскольку будет означать признание «территориальных завоеваний» России вкупе с предоставлением Москве времени на закрепление и подготовку. Переговоры, по мнению Блинкена, должны быть «конструктивными» (читать — на условиях Запада), и Москва должна продемонстрировать готовность к ним.

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Проще говоря, главные спонсоры Киева будут делать всё возможное, чтобы саботировать даже саму возможность проведения мирных переговоров. В американских политических кругах уже неоднократно и открыто заявляли, что имеют целью нанесение России стратегического поражения. По всей видимости, невозможность данного развития событий не может уложиться в их головах, поэтому ничего лучше, кроме как удваивать, утраивать и удесятерять усилия там придумать не могут. Тем более что украинские «власти» с удовольствием готовы делать всю грязную работу за своих спонсоров.