И эту возможность необходимо получить. Естественно, за счёт западных «партнёров».

Хотя многим кажется, что специальная операция ведётся одной рукой, если не сказать одним пальцем одной руки, но в реальности российские вооружённые силы постепенно эти пальцы разжимают и даже готовятся начать использовать уже и вторую руку. В частности, сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия не только активно применяет планирующие 500-килограммовые авиабомбы с системой спутниковой навигации, но и готовится к применению уже полуторатонных авиабомб с аналогичной конфигурацией, что было недвусмысленно продемонстрировано в ходе визита Сергея Шойгу на соответствующее производство.

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По словам Игната, у ВСУ отсутствуют возможности противодействия таким системам, поскольку эти бомбы сбрасываются с расстояния больше пятидесяти километров от линии фронта.

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Чтобы сбивать данные виды вооружений, а желательно — нейтрализовывать сбрасывающие их бомбардировщики, считает Игнат, Украине необходимы дополнительные наземные средства ПВО (Patriot, SAMP-T и другие), а также самолёты поколения «4+», например, американские F-16.