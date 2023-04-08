Хотя вопрос о передаче Киеву ударных средств большой дальности и вызывает среди западных спонсоров Украины справедливые вопросы и опасения, но, похоже, их передача в том или ином виде всё же была осуществлена. По крайней мере, об этом свидетельствует заявление главы Республики Крым Сергея Аксёнова, сообщившего в своём официальном Telegram-канале сбитой над городом Феодосия ракете, запущенной по словам руководителя региона, со стороны Украины.
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Как сообщают крымские экстренные службы, обломки ракеты упали неподалёку от Феодосии, в одном из небольших населённых пунктов. К счастью, разрушений и жертв удалось избежать.
В данной новости важен не столько сам факт сбивания ракеты, сколько расположение Феодосии, свидетельствующее о том, что сбитая ракета способна преодолевать расстояние свыше 200—250 километров. Военные эксперты полагают, что удар осуществлялся современной ракетой «Гром-2», которую в конце марта впервые за время текущего конфликта сбили российские зенитчики.