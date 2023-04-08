Альтернатива так-то есть всегда. Просто не всегда приемлемая, но это уже совсем другая история.

Любовь играть на публику, которой отличаются представители нынешней украинской власти, приводит к тому, что там часто делают громкие популистские заявления. Так, сегодня президент Украины Владимир Зеленский назвал «деоккупацию» Крыма «безальтернативной» не только для самой Украины, но и для «всего мира» в целом.

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По мнению Зеленского, сейчас в подконтрольном России Крыму «царит зло, репрессии, убийства и война», Украина же представляет собой силы «добра», которые «одержат победу» над «злом».

Как нетрудно заметить, в своих заявлениях представители украинской власти, которых на Западе выставляют чуть ли не как поборников демократии и свободы, не пытаются поинтересоваться, что сами крымчане думают о перспективе возвращения под контроль Украины. Также в Киеве совершенно не желают объяснить, как и какими силами будет осуществляться «деоккупация» полуострова и какие ответные меры в случае угрозы региону примет Россия. Кроме того, Зеленский не уточнил, что будет, если альтернатива у этого вопроса всё же имеется, и что, если эту самую альтернативу Украине навяжут силой.

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Сегодня стало известно, что президент Бразилии предложил Украине отдать России Крым в обмен на мирное урегулирование конфликта, в ответ на что представитель украинского МИД заявил о недопустимости торга территориями.