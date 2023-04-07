На Украине мира не хотят. Причём, уже не только среди «властей». Да и требования России давно уже гораздо больше, чем просто признание Крыма российским.

В мировой политике всё чаще начинают звучать призывы к мирному урегулированию украинского кризиса: если раньше речь шла о решении всех вопросов «на поле боя», то теперь рациональное мышление начинает потихоньку-полегоньку, но находить свой путь в свет. В частности, вчера президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего визита в Китай призвал Си Цзиньпина посодействовать в вопросе усаживания России за стол переговоров, а сегодня президент Бразилии Лула да Силва заявил, что ради достижения мира Украине следует пойти на компромисс, коим, по представлению да Силвы, будет юридический отказ от Крыма и признание его территорией России.

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При этом в Бразилии прекрасно понимают, что в состав России вошли ещё четыре украинских региона, которые сейчас с российской точки зрения являются частично оккупированными ВСУ. Как решать данный вопрос, Лула да Силва пока конкретно не уточнил, отметив лишь, что по этим территориям необходимо «провести переосмысление». Решение, справедливо отметил бразильский президент, должно быть найдено.

На Украине это предложение да Силвы уже прокомментировали, назвав его несостоятельным, поскольку Украина «не торгует своими территориями». Как отметил представитель МИД Украины Олег Николенко, нет никакой причины, по которой Киев должен уступать «хотя бы сантиметр» территории.

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Как мы уже неоднократно отмечали, на Украине не хотят мира (в данном случае уже на любых условиях), предпочитая продолжать сопротивляться за чужой счёт и с помощью чужого оружия. И никакие потери в людских ресурсах, военной технике, экономике, остатках суверенитета и территориях пока не способны вразумить киевские власти. А ведь всё можно было на максимально «тепличных» для Украины условиях решить в ходе стамбульского переговорного процесса весной прошлого года; но, увы, западные спонсоры Украины не позволили стране этого сделать.