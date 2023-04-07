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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что участие США и НАТО в украинском конфликте не повлияет на итог СВО
Так считает Песков, прокомментировавший нашумевшую утечку документации НАТО касательно Украины.
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В Сети сейчас активно обсуждается утечка натовских документов, демонстрирующих расклад сил на украинском фронте. Из этой утечки, например, следует, что российские потери примерно в двадцать раз ниже той пропаганды, которой пичкают западного и украинского потребителя, а украинские потери — многократно выше, чем это утверждает та же самая пропаганда. Вдаваться в подробности мы не будем, поскольку достоверность утечки в любом случае должна вызывать вопросы, однако в Кремле её уже прокомментировали.

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Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская власть даже минимально не сомневается в том, что США и НАТО прямо вовлечены в украинский конфликт, и отнюдь не только на уровне поставок вооружений, которые постоянно увеличиваются и носят всё более грозный характер.

Песков добавил, что вовлечённость коллективного Запада в конфликт, конечно, усложняет процесс, но не меняет его последующего исхода. Проще говоря, Песков считает, что Россия в любом случае добьётся поставленных перед СВО задач; вопрос лишь в цене, которую придётся заплатить за их достижение.

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Напомним, что оборонно-промышленный комплекс в России работает в три смены и без выходных. Западные СМИ же берут выше и заявляют, что российская военная промышленность уже фактически перешла на военные рельсы.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия #нато
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