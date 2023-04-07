Так считает Песков, прокомментировавший нашумевшую утечку документации НАТО касательно Украины.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В Сети сейчас активно обсуждается утечка натовских документов, демонстрирующих расклад сил на украинском фронте. Из этой утечки, например, следует, что российские потери примерно в двадцать раз ниже той пропаганды, которой пичкают западного и украинского потребителя, а украинские потери — многократно выше, чем это утверждает та же самая пропаганда. Вдаваться в подробности мы не будем, поскольку достоверность утечки в любом случае должна вызывать вопросы, однако в Кремле её уже прокомментировали.

реклама

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская власть даже минимально не сомневается в том, что США и НАТО прямо вовлечены в украинский конфликт, и отнюдь не только на уровне поставок вооружений, которые постоянно увеличиваются и носят всё более грозный характер.

Песков добавил, что вовлечённость коллективного Запада в конфликт, конечно, усложняет процесс, но не меняет его последующего исхода. Проще говоря, Песков считает, что Россия в любом случае добьётся поставленных перед СВО задач; вопрос лишь в цене, которую придётся заплатить за их достижение.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, что оборонно-промышленный комплекс в России работает в три смены и без выходных. Западные СМИ же берут выше и заявляют, что российская военная промышленность уже фактически перешла на военные рельсы.