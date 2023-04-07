И то, это предварительная оценка.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодня Минфин России опубликовал свою предварительную оценку исполнения федерального бюджета за первый квартал (январь—март) текущего года. Результаты трудно назвать позитивными, но и хвататься за голову тоже причин нет. Согласно подсчётам финансового ведомства, дефицит бюджета по итогам за первый квартал составил 2,4 триллиона рублей — при запланированном дефиците в 2,925 триллиона рублей за весь 2023 год.

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Как уточняется, объём доходов бюджета за первый квартал сократился на 21 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 5,677 триллиона рублей. Из этой суммы 4,042 трлн приходятся на ненефтегазовые доходы, сократившиеся на 4 %, и лишь 1,635 трлн — на нефтегазовые, сократившиеся на 45 % в результате «снижения котировок цен на нефть марки Urals» вкупе с сокращением экспорта природного газа.

Что касается расходов, то за первый квартал 2023 года из бюджета было потрачено 8,077 трлн рублей, что на 34 % выше, чем за тот же период 2022 года. Причина роста затрат, пожалуй, очевидна, и в объяснении не нуждается.

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Важно понимать, что речь пока идёт о предварительной оценке. Когда опубликуют финальную оценку, статистика может измениться, причём как в сторону повышения, так и в сторону понижения.