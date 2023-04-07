Очередной намёк на то, что никаких переговоров не будет.

Тема мирного урегулирования украинского кризиса сейчас является крайне острой. Западные политики, по сути, хотят, чтобы на переговорах Россия просто взяла свои вещи и ушла с Украины, не получив ничего взамен. Россия же на меньшее, чем «план минимум», коим сейчас помимо разоружение Украины и снос её одиозной идеологии вкупе с признанием пяти новых регионов в составе РФ, пойти в принципе не может.

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Вот и возникает проблема: стороны, и в первую очередь коллективный Запад, не готовы идти на уступки. И если Западу идти на уступки проще, потому что он в этом конфликте ничего не теряет, кроме лица, то Россия заплатила слишком высокую цену, чтобы даже рассматривать такую возможность. И вот, о том, что переговоры по Украине могут идти только с учётом интересов России, сегодня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

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Ранее российские официальные лица заявляли, что переговоры могут быть только с учётом признания сложившихся реалий. Вообще, положение, с которым стороны могут усаживаться за стол переговоров, станет понятным после итогов контрнаступления ВСУ. Снаряжая Украину в бой, её западные спонсоры неоднократно заявляли, что делают это с целью создания для Украины более выгодного положения на переговорах. Бытует мнение, что усаживать Киев за стол переговоров надо было прошлой осенью; но в целом время покажет.