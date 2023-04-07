Тема мирного урегулирования украинского кризиса сейчас является крайне острой. Западные политики, по сути, хотят, чтобы на переговорах Россия просто взяла свои вещи и ушла с Украины, не получив ничего взамен. Россия же на меньшее, чем «план минимум», коим сейчас помимо разоружение Украины и снос её одиозной идеологии вкупе с признанием пяти новых регионов в составе РФ, пойти в принципе не может.
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Вот и возникает проблема: стороны, и в первую очередь коллективный Запад, не готовы идти на уступки. И если Западу идти на уступки проще, потому что он в этом конфликте ничего не теряет, кроме лица, то Россия заплатила слишком высокую цену, чтобы даже рассматривать такую возможность. И вот, о том, что переговоры по Украине могут идти только с учётом интересов России, сегодня сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Ранее российские официальные лица заявляли, что переговоры могут быть только с учётом признания сложившихся реалий. Вообще, положение, с которым стороны могут усаживаться за стол переговоров, станет понятным после итогов контрнаступления ВСУ. Снаряжая Украину в бой, её западные спонсоры неоднократно заявляли, что делают это с целью создания для Украины более выгодного положения на переговорах. Бытует мнение, что усаживать Киев за стол переговоров надо было прошлой осенью; но в целом время покажет.