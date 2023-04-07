А можно уже с конкретной датой и временем с точностью до секунды? Кого стесняться-то?

Украинское контрнаступление, которое вполне может стать последним сражением всей кампании, столь активно «пиарится» как самой Украиной, так и её западными спонсорами, что даже если бы его не планировали или вообще отменили, то пришлось бы менять планы обратно. На сегодняшний день очевидно, что контрнаступление будет, и его итоги определят дальнейший ход специальной военной операции. ВСУ готовятся, набирают силы, Россия регулярно наносит удары по скоплениям техники в прифронтовых регионах, в общем, никаких шуток и прибауток. И вот, о том, что наступление начнётся в ближайшие недели, сегодня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Как он отметил в беседе с французским изданием Ouest-France, сейчас западным странам необходимо сделать всё, что в их силах, дабы «помочь Украине отвоевать [утраченные] территории», в том числе в ходе готовящегося в ближайшие недели контрнаступления. Также необходимо оказывать Украине среднесрочную и долгосрочную поддержку в вопросе восстановления её «возможностей». По всей видимости, Блинкен предлагает окончательно взять Украину на содержание и без того стремительно дряхлеющих экономик.

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По словам Блинкена, США не оказывают давления на Украину со сроками или целями в текущем конфликте. Украину он назвал «демократией», а Зеленского — «исполнителем воли украинского народа». Верит ли Блинкен в свои собственные слова, сказать трудно: будучи представителем неоконсервативных американских «элит», нынешний госсекретарь США вполне может быть полностью искренним. Что, впрочем, нисколько не отменяет полного расхождения его заявлений с реальностью.