ВВП в этом году сократится на погрешность, а в последующие и вовсе будет расти. И это от ангажированного международного финансового инстутута.

Очень много пропаганды за последние тринадцать с лишним месяцев было вылито на головы европейского и американского населения касательно устойчивости российской экономики, её разносторонности и уровня развития государства в целом. Чего греха таить — поначалу и в самой России в позитив верилось с трудом. Наверное, только те, кто с головой были погружены в происходившие в России в последние десять лет преобразования, представляли себе, какой путь страна прошла за небольшой в исторической перспективе период.

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И вот, беспрецедентные по своим масштабам и жёсткости санкции — это данность, которая останется с нами надолго, а экономика не просто устояла, а сделала это блестяще, во что в конце февраля прошлого года мало кто верил. Позитивный прогноз российской экономике ещё в прошлом году дал Международный валютный фонд, а сегодня к нему присоединился Всемирный банк, улучшивший свой прогноз касательно изменения ВВП России в ближайшие пару лет.

Как сообщает данная международная финансовая организация, в текущем 2023 году ВВП России хоть и сократится, но на сущую погрешность — 0,2 %. Для сравнения, всего несколько месяцев назад Всемирный банк прогнозировал, что в этом году ВВП России сократится на 3,3 %, что также в разы меньше 20—25 %, на которые надеялись западные политики.

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Со следующего года валовый внутренний продукт в РФ перейдёт к росту на 1,2 %, а в 2025 году — на 0,8 %. Во Всемирном банке данные показатели считают «сдержанными» и связывают их с наложенными на Россию ограничениями в доступе к технологиям, обеспечивающим рост производительности труда и, как следствие, ВВП. Важно понимать, что Всемирный банк, мягко говоря, не является пророссийским, поэтому его статистику можно смело умножать как минимум в полтора раза, а комментарий об ограничениях в доступе к технологиям — не воспринимать всерьёз, поскольку информация с российских предприятий говорит ровно об обратном.