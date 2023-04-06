Внедорожники уже можно посмотреть в салонах и даже забронировать.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Стало известно, что крупный рамный внедорожник Tank 500 уже начал поступать к дилерам в России. Это вторая модель данного производителя, представленная на рынке РФ. Издание «Автоновости дня» утверждает, что в некоторых автосалонах уже можно выбрать автомобиль из наличия и даже забронировать его.

реклама

По состоянию на вчерашний день, 5 апреля, новые экземпляры Tank 500 получили или ожидают дилеры в Воронеже, Санкт-Петербурге, Тольятти, Екатеринбурге и Кемерово. Доподлинно установлено, что в Тольятти, например, приехало уже два автовоза с данными машинами.

Отдельные дилеры в разговоре с журналистами утверждают, что пока Tank 500 нельзя купить. Разрешается забронировать понравившийся автомобиль и оформить сделку. А вот забрать свой экземпляр получится не раньше 12 апреля, когда официально откроется приём заказов на модели.

Большинство внедорожников из первой партии представлено в топовой комплектации Premium, стоимость каждого авто с учётом НДС составляет 5 699 000 рублей. У некоторых дилеров они стоят чуть дороже — 5 749 000 рублей, но покупателям разрешат оформить автокредит с каско, а также сдать свою нынешнюю машину в трейд-ин.

Tank 500 для рынка России пока представлен только с единственным 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6, который специально для российского рынка дефорсируют с 360 до 299 л.с., оставив 500 Нм крутящего момента. Работать этот мотор будет в связке с девятиступенчатым «автоматом», системой полного привода с подключаемой передней осью, а также функцией блокировки заднего межколёсного дифференциала.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что до младшей Tank 300, то она продаётся в России с 15 марта в двух комплектациях с единственным 2,0-литровым бензиновым 4-цилиндровым турбированным мотором мощностью 220 л.с. Такой вариант будет доступен по цене от 3 699 000 рублей.