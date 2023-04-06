Представители киевской власти, уверовавшие в свою собственную сказку о работе «щитом Европы», спасающим демократический континент от авторитаризма, считают, что теперь весь западный мир им пожизненно должен. Финансировать государство, предоставлять немыслимые объёмы военной помощи, обучать войска, и всё это делать за свой счёт. Казалось бы, коллективный Запад всё это и так уже делает, но украинским политикам всё мало. В частности, сегодня бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин «не делать из нас [украинцев] дураков».
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По словам Мельника, Германия явно может помогать больше, и не нужно говорить, что страна достигла лимита помощи. Восемнадцать танков Leopard и три миллиарда евро помощи — это, отметил Мельник, «действительно круто», но при этом «явно недостаточно».
Экс-посол, обожающий считать чужие деньги, заявил, что Германия оказала Украине помощь всего на 0,1 % от ВВП. При этом такая маленькая и откровенно небогатая страна, как Эстония, в процентном отношении к ВВП помогла Украине в десять раз больше — на 1 % от своего валового внутреннего продукта.
Недовольство Мельника понять, если очень постараться, можно: Украина сейчас полностью находится на западном финансировании и напрямую в плане сохранения государственности зависит от поставок западной военной техники. Главным спонсором выступают США, которые только с февраля прошлого года передали Украине вооружений и боеприпасов на сумму, превышающую 35 миллиардов долларов.