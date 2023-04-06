Вот и думай теперь, что имел в виду товарищ Си.

Происходящее сейчас на Украине невыгодно никому, кроме наживающихся на конфликте США: Европа, полностью лишённая политического суверенитета, гробит свою экономику безрассудными «санкциями», Россия потеряла десятилетия строительства отношений с европейскими государствами, Китай лишился возможности прокладывать «Один пояс, один путь» по территории Украины, ну а сама Украина — тут комментарии излишни. На фоне всего этого в европейском закулисье тихонько мечтают о скором и мирном разрешении конфликта: в частности, именно тема мирных переговоров была одной из основных в ходе сегодняшней встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

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По итогам встречи Си Цзиньпин заявил, что украинский конфликт нужно завершать дипломатическим путём, а Макрон выразил надежду на то, что Пекин поспособствует усаживанию Москвы за стол переговоров. Чуть позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь, очевидно, на информацию от Макрона, добавила, что Си Цзиньпин выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским; правда, сначала, как отметила фон дер Ляйен, для этого должны сложиться «подходящие» условия и время.

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Что Си Цзиньпин имел в виду под подходящими условиями и временем, никому из нас, естественно, неведомо. Как неведомо и то, какие договорённости были заключены между Россией и Китаем в ходе государственного визита Си Цзиньпина в Москву. Нельзя исключать, что всё, что сейчас происходит, включая паломничество лидеров западных государств в Пекин, — это звенья одной цепи.