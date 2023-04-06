А оружие Украине перестать поставлять сначала не хотите?

Политика коллективного Запада в отношении страшнейшего кризиса на Украине будущими историками наверняка будет охарактеризована как «шизофреническая». С одной стороны, представители коллективного Запада всячески саботируют переговорный процесс, предоставляя Украине полное финансирование и бесконечную военную поддержку, тем самым давая ей ложную надежду на положительный исход конфликта. С другой стороны, призывают Россию к проявлению разумной политики и усаживанию за стол переговоров.

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В частности, сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся с официальным визитом в Пекине, в ходе беседы с главой КНР Си Цзиньпином понадеялся на то, что Китай, у которого сейчас очень тёплые отношения с Россией, сможет убедить Москву «вернуться к разуму и сесть за стол переговоров».

Что касается переговоров, то Россия от них никогда не отказывалась, а просто заявляла, что они должны проходить без каких бы то ни было предварительных условий, тем более столь абсурдных, которые выдвигает украинская сторона, и должны учитывать сложившиеся реалии. Украина, почему-то считающая себя игроком, а не мячиком в чужой игре, такие условия не приемлет и продолжает стоять на своём, тем самым собственноручно мешая переговорному процессу. Который нужен-то, по большому счёту, в первую очередь именно Украине.

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В Кремле уже прокомментировали призыв Макрона, заявив, что в России пока не видят никаких перспектив для мирного урегулирования сложившейся ситуации. Необходимо помнить, что украинское общество сейчас взвинчено, одурманено пропагандой и мечтает только о «победе», а не о мире. А договариваться с учётом реального положения дел в такой ситуации крайне проблематично.