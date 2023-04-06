Не последнюю роль в этом сыграло усиление ПВО и контрбатарейной борьбы.

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На встрече с Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин поделился с главной государства текущим положением дел и, в частности, отметил примерно двукратное снижение количества обстрелов территории республики со стороны вооружённых сил Украины. По словам Пушилина, этого удалось добиться в том числе благодаря усилению систем противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы.

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Путин, в свою очередь, отметил, что задача ВС РФ и добровольческих формирований (читать — ЧВК «Вагнер») заключается в том, чтобы обстрелов ДНР не было вовсе. А чтобы этого добиться, придётся отодвигать фронт на расстояние, с которого Украина уже будет не способна наносить удары по территории России.

Насколько реалистичным является данный сценарий, учитывая, что обстрелам подвергаются не только территории, которые международным сообществом пока ещё признаются украинскими, но и общепризнанные территории России — Брянская и Курская области, и если да, то когда начнётся реальное отодвигание линии фронта, вопросы, которые сейчас не дают покоя огромному количеству патриотически настроенных граждан России.

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Стоит отметить, что сейчас основные боевые действия разворачиваются именно на территории ДНР: на бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Последние два направления — непосредственные пригороды Донецка, из которых осуществляются артиллерийские обстрелы областного центра. После их взятия обстрелы Донецка, в теории, должны будут прекратиться.