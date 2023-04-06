За одного вечнозелёного президента дают 81 рубль.

Нестабильность российской валюты продолжает вызывать в обществе если не тревогу, то как минимум недоумение. Казалось бы, совсем недавно курс составлял 51 рубль за доллар, как впоследствии начал стремительно возвращаться к своей досанкционной «норме». Сегодня за одного вечнозелёного американского президента стали давать уже 81 рубль, а за один евро — свыше 88 рублей, что является самыми высокими показателями с апреля прошлого года, когда последствия шквала санкций только начинали своё воздействие на российскую экономику.

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Согласно комментариям экспертов, у ослабления национальной валюты есть сразу несколько причин, и далеко не все из них негативные. Во-первых, таким образом Россия компенсирует доходы бюджета на фоне объективно снизившихся цен на нефть, особенно российской марки Urals. Во-вторых, в марте завершился налоговый период. В-третьих, экономика не просто выстояла, но и успела восстановиться, вернув импортно-экспортное соотношение к условно стандартным показателям, из-за которых спрос на доллары и евро возрос.

Четвёртая же причина, возможно, является основной в сложившейся ситуации. Дело в том, что западные компании продолжают продавать свои российские активы, тем самым подстёгивая спрос на доллары с евро и обесценивая рубль.

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Необходимо понимать, что в целом курс доллара и евро становится всё менее важным статистическим показателем, поскольку страны начинают всё активнее торговать в своих национальных валютах с перспективой создания новой резервной валюты группы БРИКС. Безусловно, на данном этапе об этом говорить пока преждевременно, ну а до тех пор ЦБ РФ необходимо соблюдать хоть какой-то вменяемый баланс интересов экспортёров, которым выгоден максимально слабый рубль, и импортёров, которым, наоборот, выгоден максимально крепкий рубль.