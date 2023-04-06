Стиль, медь и много защиты.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

На автосалоне в Нью-Йорке компания Subaru представила новый кроссовер Subaru Crosstek Wilderness, который пополнил собой «внедорожную» серию Wilderness. Теперь там есть универсал Outback, кроссовер Forester и вот новый Crosstek.

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Subaru Crosstek Wilderness получил переработанную подвеску, специальные накладки на кузов для езды по бездорожью, усиленную и более длинноходную подвеску с увеличенным до 236 мм дорожным просветом, а также чёрные 17-дюймовые диски с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar. Новинка имеет усиленный задний дифференциал и перенастроенные режимы X-Mode для движения по бездорожью.

Принадлежность к линейке Wilderness у производителя в плане внешности автомобиля определяется не только новой решёткой радиатора и светодиодными фарами, но ещё и усиленными багажными рейлингами на крыше. Добавьте сюда чёрные бамперы с утопленными в них противотуманными фарами.

Дизайнерские медные «вкрапления» — ещё одна экстерьерно-интерьерная особенность линейки Wilderness. Салон автомобиля может удивить своего будущего владельца обивкой сидений с водоотталкивающей тканью Subaru StarTex. Из разных внутренних «примочек» особо хочется выделить топовую мультимедийную систему Starlink с 11,6-дюймовым дисплеем.

Производство Subaru Crosstek Wilderness будет вестись на заводе в Индиане (США) — там же, где и обычная модель. Продажи должны стартовать осенью по цене от 32 тысяч долларов.