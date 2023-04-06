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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Subaru Crosstek получил свою «внедорожную» версию Wilderness
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На автосалоне в Нью-Йорке компания Subaru представила новый кроссовер Subaru Crosstek Wilderness, который пополнил собой «внедорожную» серию Wilderness. Теперь там есть универсал Outback, кроссовер Forester и вот новый Crosstek.

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Subaru Crosstek Wilderness получил переработанную подвеску, специальные накладки на кузов для езды по бездорожью, усиленную и более длинноходную подвеску с увеличенным до 236 мм дорожным просветом, а также чёрные 17-дюймовые диски с внедорожными покрышками Yokohama Geolandar. Новинка имеет усиленный задний дифференциал и перенастроенные режимы X-Mode для движения по бездорожью.

Принадлежность к линейке Wilderness у производителя в плане внешности автомобиля определяется не только новой решёткой радиатора и светодиодными фарами, но ещё и усиленными багажными рейлингами на крыше. Добавьте сюда чёрные бамперы с утопленными в них противотуманными фарами.

Дизайнерские медные «вкрапления» — ещё одна экстерьерно-интерьерная особенность линейки Wilderness. Салон автомобиля может удивить своего будущего владельца обивкой сидений с водоотталкивающей тканью Subaru StarTex. Из разных внутренних «примочек» особо хочется выделить топовую мультимедийную систему Starlink с 11,6-дюймовым дисплеем.

Производство Subaru Crosstek Wilderness будет вестись на заводе в Индиане (США) — там же, где и обычная модель. Продажи должны стартовать осенью по цене от 32 тысяч долларов.

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#автомобили
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