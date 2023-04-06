На этот раз — в беседе с пранкерами.

Пранкеры «Вован» и «Лексус» продолжают творить чудеса, связываясь с политиками разных стран и задавая им провокационные вопросы, на которые те, по причине недальновидности, с удовольствием отвечают. В частности, однажды экс-президент Франции Франсуа Олланд, непосредственно участвовавший как сторона-гарант Минских соглашений, заявил, что данный документ был уловкой, дабы выиграть время для накачки ВСУ вооружениями и обучить их до натовских стандартов. Сегодня Олланд повторил эту мысль в беседе с пранкерами, представившимися как экс-президент Украины Пётр Порошенко.

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По словам Олланда, он согласен с мнением экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с том, что Минские соглашения позволили выиграть время для усиления украинской армии. Как отметил бывший французский президент, все думали, что это Путин данными соглашениями выигрывает время для России, но на самом деле документ позволил выиграть время для Украины.

Кроме того, когда пранкеры от лица якобы Порошенко заявили о «готовности» Украины к сопротивлению до последнего украинца, Олланда это нисколько не смутило, и в ответ на это он лишь прокомментировал, что в таком случае Европе необходимо перестать даже поднимать тему мирных переговоров.

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В реальности же, как и всё в этой жизни, Минские соглашения не столь однозначны, и на тот момент были выгодны в том числе и России. Важно трезво оценивать ситуацию и помнить, что в 2015 году после первой мощной волны санкций у России не было ни собственной платёжной системы, ни абсолютной продовольственной безопасности, ни достаточного количества высокоточных вооружений и в целом современной техники в войсках, ни упрочнённых связей с государствами Азии и глобального Юга, не говоря уже о моральной готовности российского общества к противостоянию. И таких же санкций, как те, что обрушились на страну в 2022 году, государство попросту бы не выдержало. Так что Минские соглашения действительно дали России несколько лет на подготовку, пусть и ценой подготовки противника.