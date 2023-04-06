Авто будет доступно в трёх комплектациях.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Автопроизводитель Toyota представил Prius Prime нового поколения — многофункциональный подключаемый гибрид, который способен проехать на одном заряде батареи до 44 миль (чуть более 70 км). Предыдущая модель этой же линейка могла проехать в два раза меньше.

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Новая Prius Prime будет доступна в трёх комплектациях: SE, XSE и XSE Premium. Такие автомобили оснастят гибридной силовой установкой Toyota пятого поколения на базе 2,0-литрового бензинового ДВС M20A-FXS.

Классические двигатели здесь работают в связке с двумя мотор-генераторами MG1 MG2 и бесступенчатой трансмиссией. Общая мощность всей силовой установки составляет 220 л.с., автомобиль способен разгоняться с 0 до 60 миль/ч (т.е. с 0 до 97 км/ч) за 6,6 секунды — у предыдущей модели этой же марки на это уходило 10,2 секунды.

В салоне Prius Prime произошли приятные изменения по сравнению с предшественницей. Устаревшая мультимедийная система была заменена новой Toyota Audio Multimedia с 8- или 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем (зависит от комплектации) и беспроводной зарядкой для смартфона. А вот руль не абсолютно новый, но позаимствованный у Toyota bZ4X. Во всех трёх комплектациях автомобиль традиционно снабжён полным набором средств и систем активной и пассивной безопасности. Ту и автоматическое переключение дальнего света, и адаптивный круиз-контроль, и автоматическое экстренное торможение, а также систем удержания автомобиля в полосе движения с функцией предупреждения о выходе из неё.

Продажи Toyota Prius Prime должны начаться в США в мае текущего года. Сначала в продажу поступит автомобиль в базовой комплектации SE стоимостью 32350 долларов. Он будет оснащаться 17-дюймовыми легкосплавными дисками, мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, покрытыми тканью сиденьями с регулировками для переднего ряда, шестью портами USB Type-C, электронным стояночным тормозом, кожаным рулём с подогревом, датчиками дождя и системой мониторинга слепых зон.

Комплектация XSE — это уже более дорогой вариант исполнения. Тут есть всё то же, что и в SE, но с водительским сиденьем с электроприводом, подогревом и регулировками 8 направлениях, беспроводной зарядкой для смартфонов, 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем у медиасистемы, панорамной крышей, ассистентом парковки и системой автоматического торможения при движении задним ходом. Также вместо 17-дюймовых установлены 19-дюймовые легкосплавные диски. Prius в комплектации XSE будет стоить 35600 долларов.

Наконец, самое дорогое исполнение XSE Premium, которое обойдётся будущим владельцам в 39170 долларов, сможет предложить не только все вышеперечисленные опции, но ещё аудиосистему JBL Premium Audio с восемью динамиками и 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, передние сиденья с отделкой SofTex, подогревом и вентиляцией, водительское кресло с памятью, цифровое зеркало заднего вида. Производитель также может за дополнительную плату установить на крышу солнечную батарею мощностью 185 Вт для зарядки аккумулятора.

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В России, напомним, совсем недавно привезли Toyota Prius пятого поколения (без приставки Prime). Дальневосточные автосалоны предлагают привезти его из Японии под заказ. Цены с учётом доставки, растаможки и прочих сопутствующих расходов варьируются от 3,2 до 4 млн рублей.