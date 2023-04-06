Российский автопроизводитель «КАМАЗ» намерен в будущем месяце запустить в продажу пару новых грузовиков — «Компас 5» и «Компас 6». Это компактные модели массой 3,5 и 5,6 т соответственно. Получается, что младшая версия подходит под категорию «B», которая разрешает управлять авто, максимальная масса которых не превышает 3500 кг. Грядущие «Компасы», очевидно, вступят в конкуренцию с «Газелями» за право быть основной «рабочей лошадкой» для частных предпринимателей.
реклама
Представленные модели получат новый турбированный дизель КамАЗ-580, про который известно только основные параметры: объём 2,2 л, мощность 122 л.с. при 320 Нм крутящего момента. Некоторые эксперты полагают, что речь идёт о перелицованном китайском JAC HFC4DB3-2D, но данная информация ещё требует подтверждения.
Также непонятно, будет ли данный двигатель локализован в России. Двигатель КамАЗ-580 станет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.