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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Греция отказалась передавать Украине свои танки Leopard 2
Но не спешите радоваться. Официальная причина — их у Греции у самой мало.
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В современной Европе, особенно, если страна является членом надгосударственного образования, такого, как Евросоюз, этим странам крайне затруднительно говорить «нет» в ответ на абсурдные требования и просьбы руководящих наднациональных органов. Для того, чтобы говорить «нет», государством должны руководить личности с мощным внутренним стержнем. Сказать, что одной из таких личностей является нынешний министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос, было бы неправильно, но, тем не менее, буквально только что он заявил, что Греция не станет отправлять на Украину свои танки Leopard 2A6.

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По словам Панайотопулоса, Греция и так сделала предостаточно: передала Украине несколько единиц бронетехники, готовится к передаче ещё нескольких, снабдила Киев различными боеприпасами. Передавать что-то большее будет означать ослабление обороноспособности самой Греции, и на это греческое правительство пойти не может.

Стоит напомнить, что в общей сложности американо-европейские спонсоры Украины собираются передать стране примерно четыреста единиц различных танков: ещё оставшиеся в бывших странах ОВД танки советского производства, немецкие Leopard 1 и Leopard 2, британские Challenger 2 и даже американские M1 Abrams. Часть из обещанных натовских танков уже находятся на Украине, часть — в процессе поставки, ну и ещё часть (M1 Abrams) будет передана до конца года.

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Россия неоднократно заявляла, что поставка Киеву вооружений лишь затягивает конфликт, тем самым подвергая саму украинскую государственность угрозе. Бытует мнение, что вопрос об этой самой государственности уже решён.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #leopard 2 #греция
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