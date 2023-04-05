Процесс ускорился, потому что реальные потери ВСУ в технике уже превышают все мыслимые пределы.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В прошлом месяце стало известно, что Пентагон собирается расконсервировать старые запасы танков M1 Abrams морально устаревших модификаций, чтобы побыстрее отправить их на Украину. Теперь же в американском военном ведомстве уточнили, что поставок танков ВСУ следует ожидать до конца текущего года.

реклама

Ранее, напомним, представители Пентагона заявляли, что танки M1 Abrams для Украины будут собирать с нуля, чтобы не ставить на них «секретную» броню, которая на счёт «раз-два» может попасть в руки российских инженеров. Тогда процесс оценивался в «годы»; теперь же, как видим, его удалось ускорить до нескольких месяцев.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что же касается обучения украинских экипажей управлению «Абрамсами», то, по словам зампредставителя Пентагона Сабрины Сингх, этот процесс ещё не начался. А учитывая, что на базовую подготовку танкового экипажа необходимо примерно три месяца, логично предположить, что о поставках танков раньше осени речи идти не может. А к тому времени на фронте многое (даже чересчур многое) может измениться.