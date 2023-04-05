В прошлом месяце стало известно, что Пентагон собирается расконсервировать старые запасы танков M1 Abrams морально устаревших модификаций, чтобы побыстрее отправить их на Украину. Теперь же в американском военном ведомстве уточнили, что поставок танков ВСУ следует ожидать до конца текущего года.
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Ранее, напомним, представители Пентагона заявляли, что танки M1 Abrams для Украины будут собирать с нуля, чтобы не ставить на них «секретную» броню, которая на счёт «раз-два» может попасть в руки российских инженеров. Тогда процесс оценивался в «годы»; теперь же, как видим, его удалось ускорить до нескольких месяцев.
Что же касается обучения украинских экипажей управлению «Абрамсами», то, по словам зампредставителя Пентагона Сабрины Сингх, этот процесс ещё не начался. А учитывая, что на базовую подготовку танкового экипажа необходимо примерно три месяца, логично предположить, что о поставках танков раньше осени речи идти не может. А к тому времени на фронте многое (даже чересчур многое) может измениться.