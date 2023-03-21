Ситуация критическая, танки нужны здесь и сейчас.

Соединённые Штаты хотели было обвести Украину вокруг пальца с поставками основных боевых танков M1 Abrams, заявив, что из-за наличия «секретной» брони им придётся с нуля собирать новые танки специально для Украины, на что может уйти год и даже больше. Естественно, столько времени у Украины нет, поэтому политическое руководство США призывает Пентагон поторопиться и сделать всё возможное для ускорения поставок танков Киеву.

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Чтобы выполнить требование, в Пентагоне собираются передать более старые модели «Абрамсов». По крайней мере, такой информацией со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в администрации США сообщает издание Associated Press. Журналисты утверждают, что американское военное ведомство отправит на Украину не современные M1A2 Abrams, а уже многое повидавшие M1A1 Abrams из числа запасов.

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Данное решение, передают в AP, позволит ускорить процесс с нескольких лет до 8—10 месяцев. О каком количестве танков M1A1 Abrams идёт речь, не уточняется, однако в начале года шли разговоры о тридцати одной единице.