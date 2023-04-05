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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ обвинил Украину в «попытках воздействия» на российские гражданские спутники связи
Естественно, при помощи западных специалистов.
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Эскалация конфликта на Украине имеет все шансы перейти и в космическое пространство, на что сегодня недвусмысленно намекнуло российское внешнеполитическое ведомство, обвинившее Киев в попытках при поддержке иностранных специалистов воздействовать на российские гражданские спутники связи.

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О какой воздействии идёт речь, не уточняется, но в МИД РФ данные действия назвали «запредельным нарушением международного права», добавив, что российская сторона оставляет за собой право ответить «подобающим образом», имея для этого все необходимые средства.

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Спутники связи используются в новых регионах РФ в том числе с целью обеспечения местного населения связью после того, как из них сбежали украинские операторы и провайдеры. Наверное, будет наивно предполагать, что данные системы не применяются в том числе (пусть и косвенно) в военных целях.

#россия #украина #политика #спутники
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Серегарус
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подтверждаю. У спутникового МТС пропали каналы Россия 1 / 24 /Культура/ Матч и еще десяток. Уже почти месяц их нет..
МИД РФ обвинил Украину в «попытках воздействия» на российские гражданские спутники связи
Роман Автухов
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