Эскалация конфликта на Украине имеет все шансы перейти и в космическое пространство, на что сегодня недвусмысленно намекнуло российское внешнеполитическое ведомство, обвинившее Киев в попытках при поддержке иностранных специалистов воздействовать на российские гражданские спутники связи.
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О какой воздействии идёт речь, не уточняется, но в МИД РФ данные действия назвали «запредельным нарушением международного права», добавив, что российская сторона оставляет за собой право ответить «подобающим образом», имея для этого все необходимые средства.
Спутники связи используются в новых регионах РФ в том числе с целью обеспечения местного населения связью после того, как из них сбежали украинские операторы и провайдеры. Наверное, будет наивно предполагать, что данные системы не применяются в том числе (пусть и косвенно) в военных целях.