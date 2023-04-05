Наверное, наивно будет предполагать, что после окончания активной фазы боевых действий противостояние прекратится. На территориях, которые осенью прошлого года вошли в состав России, ещё вагон и маленькая тележка ячеек противника, которые президент России Владимир Путин сегодня назвал «недобитым подпольем», и силами которого будут осуществляться акты запугивания (террора) местного населения.
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В связи с этим глава государства потребовал от правоохранительных и силовых ведомств обеспечить надёжный контроль за ситуацией, действуя при этом жёстко и эффективно, и делая максимум для обеспечения безопасности населения.
При этом президент отметил, что территориальные подразделения силовых ведомств в новых регионах формируются в сложных условиях.
Следует помнить, что в России накоплен колоссальный опыт проведения контртеррористических операций. Процесс, безусловно, не будет быстрым, учитывая размеры и состояние новых регионов, а также вовлечённость коллективного Запада в процесс противостояния всеми доступными средствами.