И действовать нужно жёстко и эффективно.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

Наверное, наивно будет предполагать, что после окончания активной фазы боевых действий противостояние прекратится. На территориях, которые осенью прошлого года вошли в состав России, ещё вагон и маленькая тележка ячеек противника, которые президент России Владимир Путин сегодня назвал «недобитым подпольем», и силами которого будут осуществляться акты запугивания (террора) местного населения.

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В связи с этим глава государства потребовал от правоохранительных и силовых ведомств обеспечить надёжный контроль за ситуацией, действуя при этом жёстко и эффективно, и делая максимум для обеспечения безопасности населения.

При этом президент отметил, что территориальные подразделения силовых ведомств в новых регионах формируются в сложных условиях.

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Следует помнить, что в России накоплен колоссальный опыт проведения контртеррористических операций. Процесс, безусловно, не будет быстрым, учитывая размеры и состояние новых регионов, а также вовлечённость коллективного Запада в процесс противостояния всеми доступными средствами.