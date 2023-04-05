На днях в Польше сообщили о передаче Украине первой партии доставшейся ей в наследство от советского прошлого истребителей МиГ-29. Сегодня же президент Польши Анджей Дуда во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что в состав первой партии вошли четыре самолёта.
реклама
Варшава намеревается передать Киеву четырнадцать самолётов. Из них помимо четырёх уже переданных ещё четыре готовятся к скорой передаче, а оставшиеся шесть сейчас готовятся и будут переданы в недалёкой перспективе.
Всего, как сообщается, на вооружении у Польши находятся 28 истребителей МиГ-29. Половина из них уже модернизированы до стандартов НАТО, поэтому их передавать Польша не будет.
В целом из подобных заявлений мы можем примерно представить себе масштабы потерь украинской техники, в том числе и крайне важной и дорогостоящей — такой, как боевые самолёты и вертолёты.