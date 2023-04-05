Первые четыре из них уже на Украине.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз

На днях в Польше сообщили о передаче Украине первой партии доставшейся ей в наследство от советского прошлого истребителей МиГ-29. Сегодня же президент Польши Анджей Дуда во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что в состав первой партии вошли четыре самолёта.

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Варшава намеревается передать Киеву четырнадцать самолётов. Из них помимо четырёх уже переданных ещё четыре готовятся к скорой передаче, а оставшиеся шесть сейчас готовятся и будут переданы в недалёкой перспективе.

Всего, как сообщается, на вооружении у Польши находятся 28 истребителей МиГ-29. Половина из них уже модернизированы до стандартов НАТО, поэтому их передавать Польша не будет.

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В целом из подобных заявлений мы можем примерно представить себе масштабы потерь украинской техники, в том числе и крайне важной и дорогостоящей — такой, как боевые самолёты и вертолёты.