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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша передаст Украине четырнадцать истребителей МиГ-29
Первые четыре из них уже на Украине.
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На днях в Польше сообщили о передаче Украине первой партии доставшейся ей в наследство от советского прошлого истребителей МиГ-29. Сегодня же президент Польши Анджей Дуда во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что в состав первой партии вошли четыре самолёта.

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Варшава намеревается передать Киеву четырнадцать самолётов. Из них помимо четырёх уже переданных ещё четыре готовятся к скорой передаче, а оставшиеся шесть сейчас готовятся и будут переданы в недалёкой перспективе.

Всего, как сообщается, на вооружении у Польши находятся 28 истребителей МиГ-29. Половина из них уже модернизированы до стандартов НАТО, поэтому их передавать Польша не будет.

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В целом из подобных заявлений мы можем примерно представить себе масштабы потерь украинской техники, в том числе и крайне важной и дорогостоящей — такой, как боевые самолёты и вертолёты.

#украина #боевые действия #авиация #польша #истребители #военная авиация #миг-29
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