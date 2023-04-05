То, что было нужно сделать ещё «вчера», будут делать «завтра».

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Боевые действия всегда подталкивают стороны к совершенствованию своей техники. Причина этого всегда одна и та же: боевые действия начинаются с одним восприятием реальности, а продолжаются уже с другим. И реальность такова, что на танки в условиях современных боевых действий против оппонента с равными (не важно, за чей счёт) техническими возможностями необходимо массово устанавливать комплексы активной защиты. И вот, сегодня в госкорпорации «Ростех» наконец-то заявили, что российские танки типа Т-90 и Т-80, включая их самые современные версии, будут снабжать современными комплексами «Арена-М».

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Как сообщили в «Ростехе», комплекс «Арена-М» прошёл испытания не только российским оружием, но и трофейными западными вооружениями, полностью подтвердив свою работоспособность и готовность к установке на технику.

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«Арена-М» представляет собой модернизированную версию комплекса «Арена», принятого на вооружение в 1993 году. Принцип действия основан на сбивании приближающегося к танку вражеского снаряда на безопасном для танка расстоянии. Не следует путать с динамической защитой, представляющей собой «кубики», которыми укрывают танк, и которые направленным взрывом отражают энергию вражеского снаряда.