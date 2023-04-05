События в прошлом году развились таким образом, что российский оборонно-промышленный комплекс был вынужден стремительно наращивать производство, выходя на рекордные объёмы выпуска продукции. За 2022 год один только концерн «Калашников» увеличил производство на 40 %, добившись рекордного выпуска продукции, и вот, по суммарным результатам за январь и февраль 2023 года концерну удалось нарастить производство ещё на 20 % по сравнению с рекордными показателями 2022 года.
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По словам руководителя концерна Алана Лушникова, в текущем году перед «Калашниковым» стоят «амбициозные задачи», заключающиеся как в росте производства продукции по гособоронзаказу, так и в увеличении выпуска гражданских видов продукции — в частности, в сегментах станкостроения и инструментального производства.
Важно понимать, что сегодня «Калашников» отвечает не только за стрелковое оружие, но и за производство авиационных пушек, управляемых артиллерийских снарядов, участвует в импортозамещении в деле станкостроения, а также производит дроны-камикадзе «Ланцет», которые сейчас активно применяются в зоне специальной военной операции для уничтожения вражеской техники и артиллерии.
Сейчас значительная часть российских оборонных предприятий работают, что называется, на полную мощность. В США уровень производства военной продукции в России назвали близким к показателям военного времени.