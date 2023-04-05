Естественно, он считает, что они завершатся в пользу Украины.

Хотя все вменяемые люди хотят только одного — чтобы боевые действия поскорее закончились, но реальность такова, что свои жизни в рамках вооружённого конфликта на Украине отдали слишком много военнослужащих, чтобы речь могла идти о каких-то компромиссах или добровольных уступках. И хотя главной пострадавшей стороной является Украина, которой предстоит десятилетиями расплачиваться за западную «помощь» и впредь страдать от демографической ямы, общественное мнение в стране удивительно консолидированное: говорить там готовы только о некой абстрактной «победе». Сегодня на это общественное мнение сослался министр обороны Украины Алексей Резников, спрогнозировавший сроки окончания боевых действий.

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По мнению Резникова, горячая фаза конфликта завершится уже в этом году, и, судя по тому, что украинский министр обороны вспомнил про социологические опросы в своей стране, добиваться этого окончания горячей фазы собираются на поле боя, поскольку на переговоры «украинский народ не пойдёт».

Почему Резников решил вдруг подстраховаться общественным мнением, непонятно, ведь при саботаже почти заключённого мирного договора в конце марта прошлого года украинское руководство разрешения у народа не спрашивало, не говоря уже о в целом продолжении самоубийственных для Украины боевых действий.

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К сожалению, руководство Украины существует в некоем «пузыре», в котором всё хорошо и «весь мир» за ними. В реальности же страна сопротивляется исключительно за счёт западного финансирования и бесконечных поставок натовских вооружений, не задумываясь о том, кто, как и когда будет отдавать коллективному Западу все эти долги.